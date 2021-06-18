Общество
Две месячные нормы осадков выпало в районе Херсонеса в Севастополе
Больше двух месячных норм осадков выпало за минувшие шесть часов в районе Херсонесского маяка в Севастополе.
Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«В Севастополе сильные осадки – на Херсонесском маяке выпало 80 мм осадков, а норма – 34 мм», – сообщила Любецкая.
На территории самого города осадки были слабее, но все равно выше месячной нормы: в общей сложности выпало 47 мм за последние сутки при норме 38 мм.
«Все вчерашние осадки, которые были на востоке Крыма, постепенно переместились на южные районы и горы, сегодня процесс будет ослабевать», – пояснила Любецкая.
Сегодня также сильные ливни прошли в Ялте.
В ночь на 17 июня сильные ливни были на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали около 300 домовладений.
Действует режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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