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Здоровье

Больше 14 тысяч жителей Крыма стали донорами с начала года

08:33 пятница, 18 июня 2021

С начала 2021 года в Крыму донорами стали 14 186 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

«С ноября 2020 года «Центр крови» начал заготавливать плазму от лиц, переболевших COVID-19. На сегодняшний день количество доноров антиковидной плазмы, заготовленной методом автоматического плазмафереза, насчитывает 102 человека, 126 донаций с титром уровня антител более 1:200. Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения COVID-19», - рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В Крыму на конец 2020 года насчитывается 6 199 Почетных доноров России, в том числе, Почетных доноров Украины и СССР, - рассказал Александр Остапенко.

«Дорогие крымчане, Центр крови имеет филиалы не только в Симферополе, но и в Ялте, Евпатории, Саках, Керчи. Специалисты центра регулярно, в соответствии с графиком выезжают в регионы республики. Кроме того, центр поддерживает корпоративное донорство, когда сдать кровь можно совместно с трудовым коллективом на месте работы», - сообщил глава ведомства.

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