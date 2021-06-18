Здоровье
Больше 14 тысяч жителей Крыма стали донорами с начала года
С начала 2021 года в Крыму донорами стали 14 186 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
«С ноября 2020 года «Центр крови» начал заготавливать плазму от лиц, переболевших COVID-19. На сегодняшний день количество доноров антиковидной плазмы, заготовленной методом автоматического плазмафереза, насчитывает 102 человека, 126 донаций с титром уровня антител более 1:200. Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения COVID-19», - рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
В Крыму на конец 2020 года насчитывается 6 199 Почетных доноров России, в том числе, Почетных доноров Украины и СССР, - рассказал Александр Остапенко.
«Дорогие крымчане, Центр крови имеет филиалы не только в Симферополе, но и в Ялте, Евпатории, Саках, Керчи. Специалисты центра регулярно, в соответствии с графиком выезжают в регионы республики. Кроме того, центр поддерживает корпоративное донорство, когда сдать кровь можно совместно с трудовым коллективом на месте работы», - сообщил глава ведомства.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте на аукционе собрали миллион рублей для помощи постращавшим на пожаре. В Ялте в рамках фестиваля «Дни любования глицинией» состоялся благотворительный аукцион.
Власти помочь не могут: мэр Алушты о сборе средств для лечения девочки. Галина Огнева опубликовала пост о благотворительном сборе средств для помощи девочке, упавшей с десятого этажа, и рассказала, почему крымские власти не помогают нуждающейся.
Путин утвердил новые выплаты для севастопольцев. Граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», будут ежемесячно получать дополнительную выплату в размере 500 рублей.
Спасенного верблюда начнут лечить в Севастополе. История пятнадцатилетнего верблюда Бархана, переехавшего на ранчо под Севастополем, получила радостное продолжение. Животное начало специальный курс, который должен поправить его здоровье.
Какой сегодня праздник 18 июня фото
Сегодня, 18 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Половина привитых российской вакциной оказалась без антител
Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не помогла половине добровольцев сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции.
Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «аномальным» уровень выпавших на полуострове осадков, а сложившуюся ситуацию с непогодой «природной катастрофой».
В Крыму объявили чрезвычайную ситуацию
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.
13 часов назад
Синоптик рассказал когда Симферополь уйдет под воду
17 часов назад
Аксенов рискует «утонуть» из-за скандала в Керчи видео
17 часов назад
В аэропорту Симферополя с полосы выкатился боинг
19 часов назад
Синоптик объяснил причину аномальных ливней в Керчи
17 часов назад
Севастополь ждет неблагоприятная ночь
13 часов назад
Симферополю на новую ливневую канализацию потребуется 30 млрд рублей
Проектирование и строительство новой ливневой канализации в Симферополе оценивается в 30 млрд рублей.