Большая инвентаризация: в Симферополе считают лестницы

Власти крымской столицы инвентаризируют городские лестницы, по данным пресс-службы администрации Симферополя, к этому моменту осмотрено более ста объектов, большинство из которых нуждаются в ремонте.

«Состояние лестниц разное, но по итогам первичного осмотра можно сделать вывод, что большая их часть нуждается в ремонте», - цитирует пресс-служба заместителя главы администрации города Сергея Черных.

Следующим шагом станет внесение всех лестниц в реестр муниципальной собственности. Параллельно чиновники посчитают в какую сумму обойдется их ремонт.

«До 30 августа планируем полностью закончить эту работу. По итогам будем выходить с предложениями по включению данных объектов в муниципальную программу для выполнения ремонта», -сказал Черных.

К концу июня власти столицы также планируют определиться с балансодержателями городских лестниц. При этом чиновники учтут проводимое межевание земельных участков под многоквартирными домами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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