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Происшествия

Более 60 человек извлекали снаряды времен войны из-под жилого дома в Севастополе

Севастопольские спасатели провели операцию по извлечению найденных на территории частного домовладения боеприпасов времен Второй мировой войны.

К проведению операции привлекались 65 человек.

«Сегодня в СНТ «Чайка» Нахимовского муниципального округа проводилась специальная операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, – сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю Александр Кургускин. – Заблаговременно было проведено оповещение и эвакуация граждан в пункты временного пребывания. Операция прошла успешно. Объединенная группировка сил составляла 65 человек и 21 единицу техники».

Первый взрывоопасный предмет обнаружил владелец участка во время проведения земляных работ и сообщил об этом в МЧС. Прибыв на место происшествия, спасатели идентифицировали находку как артиллеристский снаряд и провели обследование прилегающей территории, где обнаружили и другие снаряды. При помощи беспилотных летательных аппаратов сотрудники МЧС проводили мониторинг территории, чтобы исключить нахождение гражданских лиц в месте проведения работ.

«Сложность операции заключалась в том, что взрывоопасные предметы были зажаты скальным грунтом и фактически находились под фундаментом жилого дома. Поэтому «ювелирно» приходилось извлекать их, чтобы не повредить жилой дом и сопутствующие рядом стоящие объекты», – рассказал начальник специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

В операции участвовали сотрудники отделения специальных спасательных работ, которые обеспечили устойчивость конструкции подвального помещения дома гидравлическими распорками. В свою очередь пиротехники извлекли боеприпасы. Все взрывоопасные предметы, находившиеся на глубине, были извлечены в кратчайший срок при помощи инженерной техники. Затем на специальном автомобиле вывезены для последующего уничтожения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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