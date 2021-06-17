Власть
За полгода в Крыму демонтировали более 400 торговых объектов
За первое полугодие 2021 года в бюджеты муниципалитетов поступило на 30% больше денег от арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов, чем за весь предыдущий год.
При этом за полгода в Крыму было демонтировано свыше 400 незаконных объектов торговли. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр промышленной политики Республики Крым Александр Трянов.
«По пляжным территориям за прошлый год более чем в 10 раз увеличилась сумма поступлений в муниципальные бюджеты. Параллельно приводим объекты в соответствие с точки зрения внешнего вида», — отметил министр.
При этом по словам Трянова в муниципалитетах нет системной работы по борьбе с незаконными НТО.
«Все пока в ручном режиме происходит, к сожалению. Общей системной работы муниципалитетов в этом направлении мы не видим. Приходится по 20 раз приезжать, показывать один и тот же объект», — посетовал Александр Трянов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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