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Коронавирус в Крыму

Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 четверг, 17 июня 2021
Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 110 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3571 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 87 человек, выздоровевших за весь период - 41 954 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию. Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская предложила республиканским властям ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий, которые специалисты относят к высокой степени эпидемического риска.

Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла. Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.

Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID. В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса. Второй компонент вакцины уже получили 197 897 тысяч крымчан.

Коронавирус в Крыму
Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции.

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