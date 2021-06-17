Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным

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Владелец крупнейшей лавандовой плантации решил сделать из нее полноценный туристический объект.

За вход на лавандовое поле в селе Тургеневка Бахчисарайского района теперь придется платить. Об этом сообщила агрофирма «Тургеневская», которая владеет плантацией.

С 21 июня плата за вход составит 300 рублей с человека. Бесплатно попасть на территорию поля смогут дети до 14 лет, пенсионеры и инвалиды, имеющие при себе удостоверение, жители Бахчисарайского района при предъявлении паспорта с пропиской, а также многодетные семьи.

Такое решение фирма объяснила участившимися случаями уничтожения собственности и варварского отношения к насаждениям. Кроме того, турагентства, которые все чаще привозят на плантацию организованные и неорганизованные группы, просят обеспечить базовые услуги и упорядочить возросший турпоток.

«Эти средства позволят развивать туристическую инфраструктуру, предоставляя качественные услуги, не нарушая сельскохозяйственный цикл », - заверила агрофирма.

В частности, на поле будут установлены бесплатные туалеты, для организованных групп появится площадка для платного размещения автотранспорта вблизи поля, а мест для бесплатной парковки станет больше.

Новость вызвала большой резонанс в соцсетях. Часть пользователей поддержало введение платы за вход, а другая часть возмутилась данной инициативой. Основная часть второго лагеря – фотографы, которые ежегодно проводят на поле платные фотосессии.

«У меня купили сертификат на семейную съемку в лаванде, который уже успели подарить на день рождения. Как теперь говорить людям, что им подарили фотосессию, но нужно будет доплатить за вход за каждого члена семьи… Знать бы пораньше», - сетует одна из крымских фотографов.

Некоторые представители фотоиндустрии заявили, что плантация стала популярной именно благодаря их работе.

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