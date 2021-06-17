В Севастополе ужесточат коронавирусные ограничения

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Ситуация с коронавирусом в Севастополе становится тяжелее, поэтому необходимо ужесточить контроль за соблюдением действующих профилактических мер, а также ввести новые ограничения.

Такое решение было озвучено в ходе оперативного штаба в правительстве города.

По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, в отдельные дни в Севастополе показатель заболеваемости превышал среднероссийский. А в целом случаи заболевания COVID-19 стали тяжелее не только по клиническим случаям, но и по распространению: в частности, увеличилась доля заболевших среди возрастных групп 15-17 лет и 18-29 лет.

«Мы вынуждены рекомендовать ужесточение ограничительных мероприятий, потому что иначе эпидпроцесс мы сегодня контролировать не сможем», - признала Пеньковская, добавив, что на данный момент уровень заболеваемости в Севастополе аналогичен данным на третью неделю октября 2020 года.

Среди рекомендаций главного санитарного врача полуострова – ограничение работы общепита в ночное время (кафе и ресторанам сохранят возможность работать на доставку – ред.), а также ночных клубов, кальянных и караоке. Также было рекомендовано запретить проводить выпускные вечера в закрытых помещениях, усилить контроль за соблюдением действующих мер вплоть до штрафов за нарушение, а также запретить средствам размещения принимать организованные детские группы.

Также, по словам Пеньковской, необходимо будет развернуть дополнительные койки для ковидных больных и предусмотреть возможность планового расширения ковидных стационаров и обсерваторов.

Губернатор Севастополя согласился почти со всеми предложениями, внеся лишь некоторые коррективы.

«По поводу общепита: конечно, яркой поддержки эта инициатива не может вызвать в Севастополе с учетом достаточно сложного периода осени и зимы, но тем не менее понятно, пока у нас нет 100% иммунизации, в ночной период развлекательные форматы, которые притягивают туристов, формируют активное распространение коронавирусной инфекции. Единственное, я думаю, что будем закрывать ночь не с 22, а с 23 (до 8 утра – ред.) для предприятий общепита», - отметил он.

Губернатор также поддержал рекомендации провести выпускные не только на открытом воздухе, но и для каждого класса отдельно. Решение будет дополнительно обсуждаться с директорами школ. Средствам размещения запретят бронирование и заселение организованных детских групп – для этого будут предусмотрены обсерваторы. Лиц старше 65 лет, которым и так рекомендовано оставаться дома, на всех предприятиях посоветовали перевести на удаленный формат работы или отправить в отпуск. Также всем главам департаментов правительства было поручено настоятельно рекомендовать своим сотрудникам пройти вакцинацию от COVID.

Вместе с тем, как подчеркнул Развожаев, часть ограничений для общепита будет введена не раньше чем через неделю: это время ранее просили сами предприниматели, чтобы безболезненно подготовиться к ужесточению мер безопасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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