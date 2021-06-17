В Севастополе двое подростков на мопеде попали под машину

Два человека пострадали 16 июня в столкновении легкового автомобиля и мопеда недалеко от парка Учкуевка в Севастополе.

Как сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Нажа, мужчина за рулем «Хендэ» в районе дома №47 по ул. Челюскинцев не предоставил преимущества в движении и столкнулся с мопедом «Ямаха» под управлением юноши 2005 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мопеда получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», – уточнила Мария Нажа.

По словам очевидцев, пострадавшими стали два подростка, которые, к счастью, были в защитных шлемах – их видно на фото с места происшествия.

В тексте использованы материалы: Форпост

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