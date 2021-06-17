Власть
В Крыму объявили чрезвычайную ситуацию
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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.
Документ опубликован на сайте правительства республики.
«Ввести с 9.00 17 июня 2021 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым режим функционирования «чрезвычайная ситуация», – сказано в тексте указа.
Для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен региональный уровень реагирования.
Ранее действовал режим ЧС межмуниципального уровня реагирования.
В Керчи минувшей ночью выпало две месячных нормы осадков – 82 мм. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Кроме того, ливнем затопило еще несколько населенных пунктов Ленинского района. В общей сложности пострадали около 300 домовладений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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За полгода в Крыму демонтировали более 400 торговых объектов. За первое полугодие 2021 года в бюджеты муниципалитетов поступило на 30% больше денег от арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов, чем за весь предыдущий год.
Синоптик рассказал когда Симферополь уйдет под воду. В ближайшие часы залповый ливень накроет Симферополь. В столице Крыма непогода будет слабее, чем в Керчи, но ситуация тоже будет сложной.
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