В Крыму объявили чрезвычайную ситуацию

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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Документ опубликован на сайте правительства республики.

«Ввести с 9.00 17 июня 2021 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Крым режим функционирования «чрезвычайная ситуация», – сказано в тексте указа.

Для органов управления и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен региональный уровень реагирования.

Ранее действовал режим ЧС межмуниципального уровня реагирования.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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