Власть
В Крыму общественность остановила скандальную стройку у Карадагского заповедника
В Крыму почти полтора года общественники и депутаты Феодосийского городского округа пытались освободить охранную зону Карадагского заповедника от застройки.
Накануне четвертый Кассационный суд в Краснодаре подтвердил решения двух предыдущих судов по участкам у родника «Лягушка». Об этом сообщил депутат Феодосийского городского Совета Артем Мельниченко.
«Сейчас участок изъяли из незаконного пользования и передали законному собственнику — Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. С учетом того, что суд принял законное решение и было установлено, что земельные участки находятся за границами населенного пункта, вряд ли любой другой суд примет другое решение», — рассказал Мельниченко.
По его словам, владелец участков заявил, что будет предъявлять иск продавцу. Не исключено, что участки, перепродаваемые неоднократно, как при Украине, так и при России, не просто так меняли владельцев.
«Участок перепродавался с Украины и несколько раз при России», — отмечает Мельниченко.
При этом депутат отметил, что история с феодосийскими участками — прецедент, который наглядно показывает, что закон работает.
Сколько еще таких же земельных наделов, расположенных на подступах к заповедникам и морской кромке, сказать сложно, так как в основном выявляются они лишь тогда, когда собственники начинают осваивать территории.
Ранее в марте 2019 года территорию по периметру Карадагского заповедника внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и в Генплан как охранную зону (ОЗ). Карадагский заповедник пытался поэтапно оформить землю, но из-за бумажной волокиты успел поставить на кадастр только 20,9 га из 510 га.
Это развязало руки частнику, во владении которого оказались два участка. Он решил возвести здесь жилой дом, а по информации местных жителей — гостиницу. Разрешение на строительство ему выдала Служба государственного строительного надзора РК. Строительные работы стартовали в апреле 2020 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жители Большой Ялты жалуются на неостановленные стройки. С 1 июня представители муниципального контроля администрации Ялты провели 12 рейдов по выявлению объектов, где, вопреки запрету, не остановлены строительные работы.
Строения севастопольцев пойдут под снос ради «Тавриды». Речь идет о доме и хозяйственных постройках на улице Чернореченская.
Стало известно почему провалилась новая дорога в Крыму. Провал дорожного полотна на Евпаторийском шоссе в Симферополе, произошедший накануне, связан с повреждением водопровода при строительстве коллектора глубокого заложения.
В Ялте нашли первых нарушителей «режима тишины» на стройках. За первую неделю действия постановления администрации Ялты о запрете на ведение строительных работ представители муниципального контроля провели 12 рейдов по контролю «режима тишины».
Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму
За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 17 июня фото
Сегодня, 17 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным
Владелец крупнейшей лавандовой плантации решил сделать из нее полноценный туристический объект.
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
14 июня
На Крым надвигается «библейский потоп»
15 часов назад
Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.