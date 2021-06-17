В Крыму общественность остановила скандальную стройку у Карадагского заповедника

В Крыму почти полтора года общественники и депутаты Феодосийского городского округа пытались освободить охранную зону Карадагского заповедника от застройки.

Накануне четвертый Кассационный суд в Краснодаре подтвердил решения двух предыдущих судов по участкам у родника «Лягушка». Об этом сообщил депутат Феодосийского городского Совета Артем Мельниченко.

«Сейчас участок изъяли из незаконного пользования и передали законному собственнику — Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. С учетом того, что суд принял законное решение и было установлено, что земельные участки находятся за границами населенного пункта, вряд ли любой другой суд примет другое решение», — рассказал Мельниченко.

По его словам, владелец участков заявил, что будет предъявлять иск продавцу. Не исключено, что участки, перепродаваемые неоднократно, как при Украине, так и при России, не просто так меняли владельцев.

«Участок перепродавался с Украины и несколько раз при России», — отмечает Мельниченко.

При этом депутат отметил, что история с феодосийскими участками — прецедент, который наглядно показывает, что закон работает.

Сколько еще таких же земельных наделов, расположенных на подступах к заповедникам и морской кромке, сказать сложно, так как в основном выявляются они лишь тогда, когда собственники начинают осваивать территории.

Ранее в марте 2019 года территорию по периметру Карадагского заповедника внесли в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и в Генплан как охранную зону (ОЗ). Карадагский заповедник пытался поэтапно оформить землю, но из-за бумажной волокиты успел поставить на кадастр только 20,9 га из 510 га.

Это развязало руки частнику, во владении которого оказались два участка. Он решил возвести здесь жилой дом, а по информации местных жителей — гостиницу. Разрешение на строительство ему выдала Служба государственного строительного надзора РК. Строительные работы стартовали в апреле 2020 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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