В Крыму назвали новую дату открытия Митридатских лестниц

Открытие Митридатских лестниц после реконструкции запланировано на 21-22 июня.

Вместе с ним состоится и факельное шествие на гору Митридат.

Соответствующая информация появилась в указе главы Республики Крым о введении режима повышенной готовности. Речь идет, в частности, о том, что как на торжественное открытие лестниц, так и на факельное шествие к Обелиску Славы не распространяются запреты на проведение массовых мероприятий.

Реконструкция Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи началась в 2018 году. Первоначально на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено более 15 миллионов рублей.

В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 миллиард рублей.

В марте 2018 года глава РК Сергей Аксенов заявил, что работы будут завершены в 2019 году, однако этого не произошло. В итоге было принято решение о замене подрядчика, и в сентябре 2019 года к работам приступила новая организация. Первоначально сообщалось о том, что торжественное открытие после реконструкции состоится в канун Дня Победы , однако мероприятие было перенесено на более поздний срок, как и традиционное факельное шествие.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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