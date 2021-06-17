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Происшествия

В Крыму муж украл у супруги золотые украшения на 120 тысяч рублей

09:27 четверг, 17 июня 2021

Полиция быстро нашла вора, похитившего у керчанки золото на 120 тысяч рублей. Им оказал муж 36-летеей жительницы города-героя.

Полиция быстро нашла вора, похитившего у керчанки золото на 120 тысяч рублей. Им оказал муж 36-летеей жительницы города-героя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Все время до приезда полиции он навязывал супруге версию о похищении золота друзьями, часто бывавшими в гостях, а потому просил не обращаться к правоохранителям с официальным заявлением.

Мужчина настаивал, что сам разберется в ситуации. Именно это и вызвало подозрение у оперативников. Как выяснилось позднее, он оказался напрямую причастен к хищению. Часть драгоценностей он передал друзьям, и те по его просьбе сдали их в ломбард. Другую часть он сдал под залог сам.

Теперь в отношении «предприимчивого» супруга возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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