В Крыму могут ограничить плановые госпитализации

На полуострове в скором времени может возникнуть нехватка коек для лечения больных коронавирусом.

Об этом на расширенном заседании Общественной палаты Крыма сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.

«Мы подошли уже к критической точке. Коечного фонда с учетом прироста заболеваемости может не хватить. Пока мы расширяем коечные мощности в учреждениях, которые задействованы, но если ситуация будет развиваться в той же прогрессии, нам придется ограничивать плановые госпитализации и общепрофильные стационары перепрофилировать для пациентов с коронавирусной инфекцией, как мы это делали осенью и в начале зимы, что крайне нежелательно», — отметил заместитель министра здравоохранения Крыма.

Он добавил, что в Крыму на сегодня привито от коронавируса только 29% от необходимого количества, что не достаточно для формирования коллективного иммунитета.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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