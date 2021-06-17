Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 90 процентов сотрудников турсферы Крыма привились от коронавируса ● Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму ● Коронавирус в Крыму «помолодел» ● В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию ● В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида
В Крыму могут ограничить плановые госпитализации
На полуострове в скором времени может возникнуть нехватка коек для лечения больных коронавирусом.
Об этом на расширенном заседании Общественной палаты Крыма сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Антон Лясковский.
«Мы подошли уже к критической точке. Коечного фонда с учетом прироста заболеваемости может не хватить. Пока мы расширяем коечные мощности в учреждениях, которые задействованы, но если ситуация будет развиваться в той же прогрессии, нам придется ограничивать плановые госпитализации и общепрофильные стационары перепрофилировать для пациентов с коронавирусной инфекцией, как мы это делали осенью и в начале зимы, что крайне нежелательно», — отметил заместитель министра здравоохранения Крыма.
Он добавил, что в Крыму на сегодня привито от коронавируса только 29% от необходимого количества, что не достаточно для формирования коллективного иммунитета.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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