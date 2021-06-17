В Крыму медики скорой помощи переведены в режим повышенной готовности

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Медики скорой помощи Крыма переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой.

Об этом рассказал Олег Люлько, заместитель директора ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» по медицине катастроф.

«Мы получили метеосводку и оповестили все подстанции скорой помощи о том, что на районы может обрушиться непогода. Сейчас все наши медики в режиме повышенной готовности», - рассказал он.

Замглавы Центра отметил, что самая сложная ситуация в Керчи, но там пока медиков хватает.

«Пока в Керчи хватает медиков. Мы им выделили две машины повышенной проходимости. 12 подстанций обесточено, но мы их перебросили в пункт постоянного базирования», - заявил Олег Люлько.

По информации пресс-службы Центра, медикам помогают добираться в затопленные районы Керчи сотрудники МЧС.

«Выезжая на вызов в труднодоступные места, куда самостоятельно не может проехать автомобиль скорой медицинской помощи, на помощь привлекаются автомобили МЧС, на которых вызов продолжает обслуживаться. Маршрутизация пациентов всех профилей организована на альтернативной госпитальной базе Ленинской ЦРБ и Феодосийского МЦ», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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