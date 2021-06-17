В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию

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Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская предложила республиканским властям ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий, которые специалисты относят к высокой степени эпидемического риска.

Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщила на заседании Общественной палаты Крыма.

«Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта подлежат 100-процентной обязательной вакцинации, за исключением тех лиц, которые имеют противопоказания», – сказала она.

Пеньковская уточнила, что внесла эти предложения накануне вместе с рекомендациями о введении новых ограничительных мер и подчеркнула, что нынешний уровень вакцинации не позволяет говорить о коллективном иммунитете. «Уровень иммунизации на территории республики сегодня таков, что количество привитых не позволяет говорить о популяционном иммунитете. И это сказывается на уровне заболеваемости», – сказала она.

Ранее сообщалось, что власти Крыма разрабатывают комплекс ограничительных мер на случай сохранения положительной динамики роста числа заболевших COVID-19 в регионе.

Для снятия ограничений необходимо выработать коллективный иммунитет, власти призывают граждан привиться от коронавируса – темпы вакцинации нужно увеличить минимум вдвое. На данный момент для выработки иммунитета необходимо привить еще около 600 тысяч человек, работает 130 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах и на вокзалах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса. В республике готовы к вспышке заболеваемости коронавирусом, учитывая, что уже сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19.