Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида ● Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла ● Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID ● Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная ● Аксенов снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара
В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию
фото © spb.hse.ru
Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская предложила республиканским властям ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий, которые специалисты относят к высокой степени эпидемического риска.
Об этом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщила на заседании Общественной палаты Крыма.
«Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта подлежат 100-процентной обязательной вакцинации, за исключением тех лиц, которые имеют противопоказания», – сказала она.
Пеньковская уточнила, что внесла эти предложения накануне вместе с рекомендациями о введении новых ограничительных мер и подчеркнула, что нынешний уровень вакцинации не позволяет говорить о коллективном иммунитете. «Уровень иммунизации на территории республики сегодня таков, что количество привитых не позволяет говорить о популяционном иммунитете. И это сказывается на уровне заболеваемости», – сказала она.
Ранее сообщалось, что власти Крыма разрабатывают комплекс ограничительных мер на случай сохранения положительной динамики роста числа заболевших COVID-19 в регионе.
Для снятия ограничений необходимо выработать коллективный иммунитет, власти призывают граждан привиться от коронавируса – темпы вакцинации нужно увеличить минимум вдвое. На данный момент для выработки иммунитета необходимо привить еще около 600 тысяч человек, работает 130 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах и на вокзалах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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