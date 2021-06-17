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В Керчи проводят дополнительное обеззараживание питьевой воды
фото © Новости Крыма
По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, на сегодняшний день водопроводная вода в Керчи соответствует санитарным нормам.
Однако, в условиях чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей из-за подъема уровня воды в городских реках, затопления территорий вследствие непогоды, необходимо воздержаться от употребления воды в пищу и использования продуктов питания, попавших в воду.
Сейчас производится дополнительное обеззараживание воды в ручном режиме, поскольку из-за отсутствия электроэнергии вышла из строя станция обеззараживания. В ближайшее время будет доставлен генератор для подключения станции.
Усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделено обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений. Из-за подтопления есть сложности с работой канализационных насосных станций. Порядка 5 насосов вышли из строя. Откачка воды производится ассенизаторскими машинами. В течение 2-3 часов специалисты приступят к просушке насосов.
В настоящее время 3/4 города обеспечены стабильным водоснабжением, исключение составляет часть микрорайона Аршинцево. Запасы воды в резервуарах позволят обеспечить жителей до ночи. Эвакуированных из подтопленных домов жителей Керчи (порядка 50 человек) поселили в одну из местных гостиниц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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