Происшествия
В Керчи генератор спас жизнь ребенку на ИВЛ
В Керчи девочка с диагнозом ДЦП находящаяся дома на искусственной вентиляции легких оказалась в опасности после того, как в квартире 7 часов не было электроэнергии.
Установленный дома генератор уже начал исчерпывать свои мощности.
Семья обратилась за помощью к МЧС, и уже через 30 минут они привезли новый генератор. В ближайшее время к девочке приедут медики, чтобы проверить ее состояние.
Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Николай Вихляев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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