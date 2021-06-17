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Происшествия

В аэропорту Симферополя с полосы выкатился боинг

13:57 четверг, 17 июня 2021
В аэропорту Симферополя с полосы выкатился боинг

фото © Википедия

В Международном аэропорту «Симферополь» за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.

«После посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля», - уточнили в ведомстве и добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров доставили в терминал на автобусах.

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности полетов до освобождения взлетно-посадочной полосы аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Кроме того, задерживается прилет одиннадцати рейсов, три из них направлены на запасной аэродром в Анапу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Все равно простаивает: в аэропорту Крыма международную зону отдали для внутренних рейсов. В аэропорту Симферополя предприняли меры, чтобы справиться с рекордным пассажиропотоком. При этом авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов.

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