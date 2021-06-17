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Происшествия

Туристический автобус сбил девушку на пешеходном переходе в центре Севастополя

На площади Суворова в Севастополе туристический автобус наехал на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел сегодня, 17 июня, в 10:45. Пострадавшая получила телесные повреждения.

«Мужчина 1961 года рождения, управляя автобусом „Мерседес-Бенц», двигаясь по ул. Ленина, совершил в районе дома № 50 наезд на пешехода — девушку 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автобуса. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — сообщила заместитель начальника пресс-​службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

По неподтвержденной информации, водитель не сбросил скорость при приближении к пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.

В тексте использованы материалы: Форпост

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