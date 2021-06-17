Травмированного туриста сняли с Аю-Дага сотрудники Росгвардии

В акватории Международного детского центра «Артек» сотрудники Росгвардии спасли туриста, повредившего ногу на склоне горы Аю-Даг.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

«Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта патрулировали акваторию детского центра и заметили на южном склоне горы Аю-Даг двух подающих сигналы людей. Приблизившись к скальному берегу, росгвардейцы выяснили, что один из туристов во время пешего похода повредил ногу и не может самостоятельно передвигаться», – сообщается в ведомстве.

Патрульный экипаж поднял двух жителей Ялты на борт катера и доставил на причал «Артека». Травмированному туристу была оказана медицинская помощь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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