Сотрудники МЧС готовятся к следующему выпадению осадков в Крыму

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Крымские спасатели готовятся к выпадению осадков, которые ожидаются на полуострове в пятницу.

Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

«Синоптики направили нам штормовое предупреждение о продлении опасных (погодных) явлений 18 июня. Вся территориальная подсистема готовится к следующему выпадению осадков», – сказал Ожигин.

Он напомнил, что из-за обильного выпадения осадков на востоке Крыма оказались затопленными около 300 подворий и домов жителей трех населенных пунктов – Керчи и двух сел Ленинского района. «Вода из сел Приозерное и Новоотрадное уже ушла... Проводится работа по откачке воды из домовладений. Для всех пострадавших граждан развернуты пункты временного размещения, где предоставлены места отдыха и горячее питание», – уточнил Ожигин.

Организовано пять пунктов временного размещения: в Приозерном – на базе детского сада вместимостью 70 человек, в Новоотрадном – гостиница «Дионис» вместимостью 30 человек. В Керчи пункты находятся в гостинице «Меридиан» вместимостью 140 человек, школе искусств им. Сердюка вместимостью 800 человек. Резервный пункт – в центре им. Богатикова на 500 человек.

В Керчи минувшей ночью выпало две месячных нормы осадков – 82 мм. Ожидается, что дожди продлятся в Крыму до середины пятницы. Действует режим чрезвычайной ситуации межмуниципального значения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Синоптик рассказал когда Симферополь уйдет под воду. В ближайшие часы залповый ливень накроет Симферополь. В столице Крыма непогода будет слабее, чем в Керчи, но ситуация тоже будет сложной.

Более 20 тысяч человек остались без воды на востоке Крыма. Насосные станции, питающие водой население Керчи, Ленинского и Кировского районов Крыма, подтопило в результате обильного выпадения осадков, водоснабжение этих регионов ограничено.

Энергосистема восточного Крыма частично отключилась из-за непогоды. Из-за непогоды на востоке Крыма аварийно отключились около сотни трансформаторных подстанций.

Крым далек от преодоления водного кризиса. В Крыму локальные дожди идут практически с начала июня. Это незначительно, но улучшило ситуацию с наполнением местных рек и водохранилищ.