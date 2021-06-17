Синоптик рассказал когда Симферополь уйдет под воду

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В ближайшие часы залповый ливень накроет Симферополь. В столице Крыма непогода будет слабее, чем в Керчи, но ситуация тоже будет сложной.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предупредил жителей крымской столицы ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Зона ливневых дождей, гроз, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с будет смещаться на центральные районы Крымского полуострова. И практически в разгар дня, около 15 часов, циклон будет кружить над столицей Республики Крым. В этой связи в Симферополе я ожидаю еще как минимум до 30 мм осадков. С тем, что вылилось уже 28 мм, по сути, мы за сутки получим месячную норму осадков», - пояснил синоптик.

По словам специалиста, до вечера центральным районам Крыма нужно находиться «в состоянии повышенной боевой готовности», и только с наступлением темного времени суток дожди начнут ослабевать.

«В Симферополе будет в 2,5 – 3 раза меньше осадков, чем в Керчи, но нужно понимать, что это будет залповый ливень в очень короткий период, буквально час-полтора, и будет три ведра воды на каждый квадратный метр улиц – это очень много. Конечно, не будет как в Керчи, но воды по щиколотку – это тоже серьезное испытание. Наши ливневки рассчитаны, как правило, максимум на 8-10 мм осадков. А здесь в три раза больше, поэтому от подтоплений не уйти», - заключил Тишковец.

В пятницу, по информации эксперта, дожди продолжатся, но из-за локального характера не будут так опасны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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