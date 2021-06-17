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Общество

Синоптик объяснил причину аномальных ливней в Керчи

15:13 четверг, 17 июня 2021
Синоптик объяснил причину аномальных ливней в Керчи

фото © Новости Крыма

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов раскрыл причины обильных осадков, выпавших в восточном Крыму минувшей ночью.

Об этом он рассказал телеканалу RT. 

«Это означает, в первую очередь, мощное развитие кучево-дождевых облаков. Именно они, образовывая грозовые ячейки, кластеры кучево-дождевых облаков, дают такие мощные осадки. Конечно, они идут не везде, но под этими грозовыми ячейками количество осадков может иногда достигать месячной нормы, а иногда и превышать ее. Вот эта циклоническая циркуляция и явилась главной причиной, по которой на Черноморском побережье наблюдается столь продолжительное время довольно прохладная и, самое главное, дождливая погода с большим количеством осадков», – рассказал эксперт.

По его словам, такие ситуации на Черноморском побережье характерны для весны и начала лета. В этот период в данном регионе преобладает циклоническая циркуляция. Керчь – это один из примеров, в подобную ситуацию уже попадали Сочи, Геленджик и Краснодар, отметил синоптик.

В Крымском гидрометцентре заявили, что за ночь в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков.  Ожидается, что дожди продлятся в Крыму до середины пятницы. 

В настоящее время на востоке Крыма введен режим ЧС. В Керчи подтоплено более 200 домов и городская больница №1. Эвакуированных жителей восточного Крыма размещают в гостиницах и санаториях.  

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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