Севастопольский суд вынес приговор военному за нападение с ножом на посетителя бара

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор старшему лейтенанту, который из-за обиды на сделанное замечание ударил ножом случайного знакомого.

Об этом сообщили в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту.

«Установлено, что Л. 5 октября 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений (к потерпевшему), желая наказать того за сделанное накануне в баре замечание, умышленно нанес ему ножом, найденным возле бара, удар в живот. Этим он причинил телесное повреждение в виде колото-резаного слепого ранения, проникающего в брюшную полость, и иные повреждения, то есть тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении.

Во время судебного заседания военнослужащий признал себя виновным и рассказал, что познакомился с потерпевшим, отдыхая в баре в ночь с 4 на 5 октября. Во время общения потерпевший сделал офицеру замечание по поводу навязчивого общения с сотрудницей бара, что и послужило причиной для удара ножом.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, и приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в сумме 200 тыс рублей. До исполнения приговора в части гражданского иска на принадлежащий военному автомобиль Gelly Emgrand 2013 года выпуска наложен арест.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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