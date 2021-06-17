Общество
Севастополь ждет неблагоприятная ночь
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В ночь на 18 июня в Севастополе прогнозируют сильный дождь со шквальным ветром и грозой.
Об этом на правительственном совещании по вопросу погодных условий сообщила начальник Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Наумова.
Она отметила, что в эти дни наиболее неблагоприятные условия черноморской циклон вызвал на востоке Крыма, но уже сегодня до конца дня он переместится на запад Черного моря, теряя свою активность. Однако еще в течение суток в Севастополе задержится непогода.
«В ночь и утром – сильный дождь. Могут быть шквалистые усиления ветра с грозой. В течение дня завтра (дождь – ред.) будет идти, но ослабевать. То есть в эту ночь – самый неблагоприятный сценарий», – сказала Наумова.
В связи со сложившейся ситуацией губернатор Михаил Развожаев распорядился максимально мобилизовать силы для борьбы со стихией, взять на особый контроль те места в городе, которые «традиционно заливает», чтобы в случае необходимости оперативно направить туда откачивающие машины, а также предупредить жителей о по возможности уменьшить перемещения по городу в период ухудшения погодных условий.
Диспетчерская служба Севавтодора переведена на круглосуточный режим работы.
По словам директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, на данный момент в городе подтоплений нет. Для оперативного реагирования сформирована 41 бригада, в том числе для дежурств в ночной период, приготовлено 83 единицы техники. Проводится мониторинг деревьев, в особенности тех, что расположены над линиями электропередач, и придомовых территорий, отметил глава Горхоза.
По прогнозам специалистов Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в выходные дни в Севастополе дождя не ожидается, а температура воздуха повысится на 3-4 градуса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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