Происшествия
Режим ЧС введен на востоке Крыма из-за прошедших ливней
Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня введен на востоке Крыма из-за прошедших ночью ливней.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
«Прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым, – написал Бороздин. – Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования».
Продолжается эвакуация людей из подтопленных домовладений, в город направлены специалисты для установления ущерба. «Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием», – добавил Бороздин.
В Керчи минувшей ночью выпало две месячных нормы осадков – 82 мм. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, горбольница №1.
Также ливнем затопило село Приозерное в Ленинском районе Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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