Прогноз погоды в Крыму на четверг 17 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 17 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (местами высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град, шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами шквал 17-22 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 19, ночью около 18 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 27 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 97 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 17, в Сочи - 19, в Турции - 23, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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