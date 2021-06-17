Власть
Президент Зеленский надеется, что давление Запада на Россию поможет вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что «международное давление на Россию поможет деоккупации Крыма и территорий Донбасса».
Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ.
Так, на вопрос журналиста – ожидает ли он, что, возможно, Запад как-то нажмет на Россию, чтобы все-таки Донбасс и Крым вернули, Зеленский ответил: «Конечно, мы все понимаем, что мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил (угроза Северного потока -2, война на Донбассе и пр.). Это системный вопрос».
24 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. В Стратегии говорится, что Украина работает над созданием реестра вреда, причиненного государству.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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