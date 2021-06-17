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Власть

Президент Зеленский надеется, что давление Запада на Россию поможет вернуть Крым

14:43 четверг, 17 июня 2021

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что «международное давление на Россию поможет деоккупации Крыма и территорий Донбасса».

Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ.

Так, на вопрос журналиста – ожидает ли он, что, возможно, Запад как-то нажмет на Россию, чтобы все-таки Донбасс и Крым вернули, Зеленский ответил: «Конечно, мы все понимаем, что мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил (угроза Северного потока -2, война на Донбассе и пр.). Это системный вопрос».

24 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. В Стратегии говорится, что Украина работает над созданием реестра вреда, причиненного государству.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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