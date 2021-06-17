Половина привитых российской вакциной оказалась без антител

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Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не помогла половине добровольцев сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава научного учреждения Ринат Максютов, пишет ТАСС.

«В рамках клинических исследований первой-второй фазы мы показали, что по состоянию на шесть месяцев антитела сохраняются у 100% добровольцев, по состоянию на девять месяцев уже есть добровольцы, у которых уже не детектируются антитела», — сказал Максютов в интервью «России 24».

Он добавил, что на основании этих данных необходимость ревакцинации может возникнуть «спустя 9-12 месяцев после вакцинации ЭпиВакКороной».

Кроме того, Максютов рассказал о новой схеме вакцинации — трехкратной. Сейчас проводятся исследования на добровольцах, где одна группа получает двукратную вакцинацию с интервалом в 21 день, а вторая — трехкратную: третья вакцина вводится спустя 60 дней после второй. Первые результаты ожидаются к осени.

В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что причина массового использования «ЭпиВакКороны» — влияние главы Роспотребнадзора, которая является соавтором вакцины и поэтому ее «продвигает».

«Это вакцина, которая вообще правильных антител не дает. Она просто никакая. Но говорить это — крамола, потому что главный санитарный врач считает по-другому, она считает, что у нее в одном проценте случаев не появляется антител. А на самом деле от нее даже в одном проценте антитела не появляются», — сказал Альтштейн.

По его словам, «ЭпиВакКорона» «промахнулась мимо цели».

«У ученых такое бывает. Повернуть назад и исправить что-то очень трудно, поэтому продолжают прививать. Она вообще не дает антител. Они придумали свою систему, и в ней они находят антитела. Только эти антитела непричастны к защите», — заключил вирусолог.

Ранее в «Векторе» озвучивали данные о высокой эффективности вакцины.

Так, руководитель института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов заявлял, что после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела у пожилых людей старше 60 лет вырабатываются в 94% случаев, а клеточный иммунитет будет сохраняться минимум год.

Замдиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих назвала «ЭпиВакКорону» эффективной вакциной от всех штаммов коронавирируса.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина от коронавируса российского производства, ее разработчик новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал препарат в октябре 2020 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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