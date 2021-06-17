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Власть

Новый автобусный маршрут запустят к новому медцентру в Симферополе

Автобусный маршрут начнет курсировать между микрорайоном Свобода и новым многопрофильным медицинским центром им. Семашко в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«Новый автобусный маршрут начнет курсировать в тестовом режиме с пятницы, 18 июня, будет изучаться пассажиропоток. 4 автобуса ГУП «Крымтроллейбус» будут работать с интервалом движения 20-25 минут с 6.20 до 22.30», – отметил заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Маршрут запускают в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающими в Симферопольском и Белогорском районах, которые прибывают регулярными рейсами на автостанцию «Восточная» в крымской столице.

Кроме того, в связи с развитием курортного сезона, с сегодняшнего дня возобновлено движение в круглосуточном режиме троллейбусного маршрута №20 Международный аэропорт Симферополь им. И.К. Айвазовского – железнодорожный вокзал. Интервал движения – 30 минут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Все равно простаивает: в аэропорту Крыма международную зону отдали для внутренних рейсов. В аэропорту Симферополя предприняли меры, чтобы справиться с рекордным пассажиропотоком. При этом авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов.

Возобновляется прямое авиасообщение между Симферополем и Астраханью. С субботы, 19 июня, аэропорт Симферополя впервые с 2016 года начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Астрахани.

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