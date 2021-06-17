Происшествия
Непогода обесточила больше 30 станций сотовой связи по всему Крыму
Непогода обесточила больше 30 базовых станций мобильной связи по всему Крыму.
Об этом журналистам рассказал министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.
«У нас в целом по Республике Крым 28 станций мобильной связи обесточены, сейчас они работают на резервных аккумуляторах. Еще восемь базовых станций обесточены, проработали ночь на резервных аккумуляторах, которые сейчас сели», – сообщил Афанасьев.
По словам министра, идут работы по восстановлению энергоснабжения станций. «Сейчас ведутся работы сотрудниками «Крымэнерго» и операторами мобильной связи с целью восстановления подачи энергообеспечения и восстановления связи», – пояснил он.
В Керчи и Белогорске минувшей ночью выпало две месячных нормы осадков – 82 мм. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, горбольница №1.
Также ливнем затопило село Приозерное в Ленинском районе Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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