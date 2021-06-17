Власть
МЧС опровергло информацию о спасателях, передвигающихся вплавь по Керчи
Плавающие по затопленным улицам Керчи люди, которые попали на видео с главой Крыма Сергеем Аксеновым, не имеют отношения к спасательной операции.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Крыму.
«Это не спасатели – ни республиканские, ни федеральной составляющей МЧС. Это гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео. Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками», – сказал собеседник агентства.
Ранее было опубликовано видео осмотра Керчи главой Крыма Сергеем Аксеновым и другими чиновниками: они передвигается по улицам на моторной лодке, за ними кролем плывут три человека. Ролик вызвал широкий резонанс в социальных сетях.
«Эти истории между собой не связаны, просто люди попали в кадр. Аксенов на лодке МЧС осматривает больницу, параллельно рядом плывут спасатели – они вынуждены добираться вплавь до ряда объектов», – пояснил агентству советник главы Олег Крючков.
На востоке Крыма выпало почти две месячные нормы осадков – 82 мм, вышла из берегов река Мелек-Чесме. По последним данным, подтопило 236 домов и больницу Керчи. Центр города обесточен, движение затруднено, в некоторых районах вода дошла до крыш автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей на лодках в пункт временного размещения. Дожди идут в Крыму с конца мая практически ежедневно. МЧС объявило на 17 июня очередное штормовое предупреждение.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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