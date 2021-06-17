Ливнями во второй раз за год затопило село на востоке Крыма

Ливнями во второй раз за этот год затопило село Приозерное в Ленинском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«В результате обильных осадков произошло подтопление 18 домовладений с приусадебными участками. Требуется эвакуация людей. Из зоны подтопления было эвакуировано 40 человек, в том числе 10 детей», - говорится в сообщении.

Главк МЧС организовал работу оперативного штаба, на место направлена аэромобильная группировка спасателей для оказания помощи населения.

По данным ведомства, социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ работают, как положено. Движение по трассе «Таврида» происходит в штатном режиме.

Вечером 7 июня в Ленинском районе выпало почти 40% месячной нормы осадков, затопило 18 участков в селе Приозерном. Пострадавшим обещали выплатить компенсацию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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