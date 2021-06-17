Общество
Ливнями во второй раз за год затопило село на востоке Крыма
Ливнями во второй раз за этот год затопило село Приозерное в Ленинском районе Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
«В результате обильных осадков произошло подтопление 18 домовладений с приусадебными участками. Требуется эвакуация людей. Из зоны подтопления было эвакуировано 40 человек, в том числе 10 детей», - говорится в сообщении.
Главк МЧС организовал работу оперативного штаба, на место направлена аэромобильная группировка спасателей для оказания помощи населения.
По данным ведомства, социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ работают, как положено. Движение по трассе «Таврида» происходит в штатном режиме.
Вечером 7 июня в Ленинском районе выпало почти 40% месячной нормы осадков, затопило 18 участков в селе Приозерном. Пострадавшим обещали выплатить компенсацию.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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