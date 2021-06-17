Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +17
море +18

Власть

Леса Крыма закроют для туристов до осени

10:10 четверг, 17 июня 2021
Леса Крыма закроют для туристов до осени

фото © Новости Крыма

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.

Скорее всего, такие меры будут приниматься вплоть до осени, полагают в ведомстве.

«Главная причина продления ограничений - высыхание леса. Прошедших дождей мало, и выпали они локально. Кроме того, при такой погоде лес высыхает за сутки. Вчера был дождь в Ялте, а сегодня уже сухо. Я думаю, что ограничения могут продлеваться до осени, учитывая, что даже в ноябре мы тушили пожары», - рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РК, заместитель главного государственного инспектора Республики Крым.

На данный момент все территориальные органы противодействия ЧС переведены в режим повышенной готовности.

В МЧС Республики Крым напомнили, что запрещено разведение костров, проведение работ с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих к ним территориях, «включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа. Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.

В Крыму назвали самую большую проблему заповедников. Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.

В Крыму продлили запрет на посещение лесов на три недели. С 21 мая 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Севастопольское лесничество прокомментировало объявление о VIP-пляже на Инжире. Никаких договоренностей о передаче части Инжира частникам нет и быть не может.

Коронавирус в Крыму
Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 17 июня

Какой сегодня праздник 17 июня фото

Сегодня, 17 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным

Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным

Владелец крупнейшей лавандовой плантации решил сделать из нее полноценный туристический объект.

Коронавирус в Крыму
Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации