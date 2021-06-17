Леса Крыма закроют для туристов до осени

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Министерство экологии и природных ресурсов Крыма приняло решение продлить ограничения на посещение лесов полуострова на 21 день.

Скорее всего, такие меры будут приниматься вплоть до осени, полагают в ведомстве.

«Главная причина продления ограничений - высыхание леса. Прошедших дождей мало, и выпали они локально. Кроме того, при такой погоде лес высыхает за сутки. Вчера был дождь в Ялте, а сегодня уже сухо. Я думаю, что ограничения могут продлеваться до осени, учитывая, что даже в ноябре мы тушили пожары», - рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РК, заместитель главного государственного инспектора Республики Крым.

На данный момент все территориальные органы противодействия ЧС переведены в режим повышенной готовности.

В МЧС Республики Крым напомнили, что запрещено разведение костров, проведение работ с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих к ним территориях, «включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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