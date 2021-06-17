Куда идут работать выпускники вузов Крыма

Республике Крым нужны инженеры, архитекторы и айтишники, при этом специалистов в области рекламы и маркетинга стало много.

О том, в каких сферах в регионе не хватает работников, на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказали ведущие работодатели полуострова.

В июне 2021 года Крымский федеральный университет выпустит очередную партию специалистов самых разных направлений. При этом не все студенты готовы идти работать по полученной специальности.

«Зимой мы проводили опрос среди студентов разных курсов КФУ им. Вернадского. На вопрос о планах работать по специальности всего 50% участников ответили положительно. Такие данные приводит создатель первой в Крыму школы по подготовке менеджеров по персоналу и автор книги «Карьера без иллюзий» Оксана Афанасьева.

Директор Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников КФУ имени Вернадского Елена Губанова отмечает, что не все выпускники после получения диплома сразу устраиваются на работу.

«В среднем 9-11%, иногда 12% ребят после окончания вуза на протяжении четырех месяцев все еще ищут себя. То есть в течение этого времени они не устраиваются на работу, и мы считаем их нетрудоустроенными. Остальные ребята либо идут учиться дальше, либо армия, либо декретный отпуск, либо уходят на рынок труда», - рассказала Губанова.

По словам Афанасьевой, студенты, которые все же идут работать, большой интерес проявляют к вакансиям, которые предусматривают гибкий график работы.

Популярность сейчас набирают профессии, связанные с SMM, рекламой и маркетингом.

«Это сформировало перевес и определенную ситуацию на рынке труда. Даже если у нас открывается вакансия, связанная с инженерией, проектированием, архитектурой и другой специальностью, которая «отходит от интернета», это сразу проблема. Проблема в количестве и качестве кандидатов», - подчеркивает она.

С мнением Афанасьевой согласна ведущий эксперт в области управления персоналом в телекоммуникационной сфере Валерия Вишневская. Она утверждает, что в сфере телекоммуникации часто необходимы IT-специалисты и инженеры по специальности «Радиофизика», компании даже готовы обучать студентов. Однако желающих работать в этой области все равно мало.

Эксперты связывают это с тем, что идя в высшее учебное заведение, абитуриент плохо представляет специфику профессии, которую он выбрал, и не всегда грамотно оценивает свои личностные качества.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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