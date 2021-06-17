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Происшествия

Крымчанин пырнул ножом своего соседа по комнате

11:00 четверг, 17 июня 2021

42-летнего ранее судимого жителя Сакского района будут судить за то, что он ранил ножом своего соседа по комнате, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В конце января 2021 года в одном из хостелов города Саки между обвиняемым и потерпевшим произошел словесный конфликт. По версии следствия, мужчина взял с тумбочки нож и нанес им оппоненту удар в область грудной клетки. С ножевым ранением потерпевшего госпитализировали в районную больницу.

Подсудимый свою вину в совершенном преступлении не признал. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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