Водный кризис
Развитие сюжета: В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале ● 17 июня часть Симферополя останется без воды ● Вододефицит отступает от Симферополя: водохранилища заполняются ● Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать ● Президент РАН назвал запасы воды в Крыму «достаточными»
Крым далек от преодоления водного кризиса
фото © Новости Крыма
В Крыму локальные дожди идут практически с начала июня. Это незначительно, но улучшило ситуацию с наполнением местных рек и водохранилищ.
Однако говорить о преодолении водного кризиса пока не приходится, об этом сообщила начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Гидрометцентра Крыма Наталья Охременко.
По словам гидролога, основная проблема в том, что сильные осадки выпали локально. Например, во Владиславовке под Феодосией выпало 203 мм, в Белогорске — 182,1 мм, а тем временем на Ай-Петри — 15,7 мм, на Ангарском перевале — 53,4 мм.
В восточном Крыму благодаря сильному дождю возобновился небольшой сток в реках этого региона — на 15-20 см. Немного улучшилась ситуация с наполнением рек Альмы и Биюк-Карасу.
«Что касается притоков в водохранилища, то чуть-чуть воды добавилось в Счастливенское водохранилище — оно наполнено на 71%, в Загорском — 48%, в Белогорском — 39%. В остальных водохранилищах идет расход имеющихся запасов», — говорит Охременко.
Так, в Симферопольском водохранилище как было 19%, так и осталось. В Партизанском водохранилище в Симферопольском районе — 47%, а в Аянском — 69%. В Алуштинском водохранилище — 30%.
«Сильные дожди вновь прошли в равнинных и степных районах. Предгорье и горы, где находятся истоки рек, к сожалению, опять остались без осадков. Правда, надежда есть, что фронт окклюзии (принесший на полуостров дожди. — Прим.) подойдет и к горным районам», — заключила гидролог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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