Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию ● В Крым хотят пускать туристов только после полной вакцинации против ковида ● Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла ● Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID ● Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная
Коронавирус в Крыму «помолодел»
фото © gazeta.ru
Количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет неуклонно растет.
Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
«Из недели в неделю «тяжелых» пациентов у нас около 120-140, из них 80-90% тех, кто поступают в таком состоянии из-за самостоятельного длительного нахождения дома. Я хочу обратиться к молодым людям и развеять их убежденность в том, что, если они заболеют – это будет в легкой и бессимптомной форме. Это не так. К сожалению, количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет растет», — отметил Остапенко.
Министр здравоохранения Крыма еще раз призвал граждан всех возрастов не затягивать с обращениями к медикам в случае проявления симптомов заболевания, а также в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла. Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.
Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID. В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса. Второй компонент вакцины уже получили 197 897 тысяч крымчан.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.
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