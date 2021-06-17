Коронавирус в Крыму «помолодел»

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Количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет неуклонно растет.

Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

«Из недели в неделю «тяжелых» пациентов у нас около 120-140, из них 80-90% тех, кто поступают в таком состоянии из-за самостоятельного длительного нахождения дома. Я хочу обратиться к молодым людям и развеять их убежденность в том, что, если они заболеют – это будет в легкой и бессимптомной форме. Это не так. К сожалению, количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет растет», — отметил Остапенко.

Министр здравоохранения Крыма еще раз призвал граждан всех возрастов не затягивать с обращениями к медикам в случае проявления симптомов заболевания, а также в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла. Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.

Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID. В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса. Второй компонент вакцины уже получили 197 897 тысяч крымчан.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.