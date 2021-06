Какой сегодня праздник 17 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 17 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought)

Проблемы опустынивания и засухи - это проблемы мирового значения, так как они имеют серьезные последствия для всех регионов мира, а для их решения необходимы совместные действия международного сообщества, особенно в Африке. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой в своей резолюции, принятой в декабре 1994 года.

Всемирный день борьбы с опустыниванием проводится ежегодно в целях повышения осведомленности общественности о международных усилиях по борьбе с опустыниванием. Этот день предоставляет уникальную возможность напомнить о том, что нейтральный уровень деградации земель достижим. Праздничные мероприятия по случаю этого Дня координирует секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

День памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского

Святитель Митрофан, первый Патриарх Константинопольский (208/209 - 325/326), был сыном высокого римского сановника-христианина Дометия. Он разделил с отцом бегство из Рима и возрастание в Христовой вере в Византии (городе, впоследствии переименованном в Константинополь) под руководством епископа Тита. Затем его отец Дометий и его брат Пров занимали Византийскую епископскую кафедру, а в 306 году и сам Митрофан был избран епископом Византийским.

Когда в 325 году был созван Первый Вселенский Собор, император Константин Великий исходатайствовал у святых отцов Собора для святителя Митрофана титул Патриарха. Сам святитель Митрофан, глубокий старец, не мог присутствовать на Соборе, а послал вместо себя хорепископа (викария) Александра. По окончании Собора император вместе с отцами Собора навестил больного Патриарха. По просьбе императора святитель указал себе достойного преемника - епископа Александра, предсказав, что после Александра на патриарший престол будет возведен Павел (в то время чтец), а Патриарху Александрийскому Александру предсказал, что его преемником будет архидиакон Афанасий. Впоследствии Афанасий ревностно защищал Православие от еретиков-ариан, претерпев за это от еретиков множество гонений. Святая Церковь называет этого мужественного святителя Великим.

Святитель Митрофан мирно преставился к Богу в 325 или 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его покоятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его память.

Митрофан Навозник

Народный праздник «Митрофан Навозник» отмечается 17 июня (по старому стилю - 4 июня). Верующие православной церкви в этот день чтут память святителя Митрофана Константинопольского, патриарха. Другие названия праздника: «Митрофан», «Навозница», «Красный сарафан». Навозником день прозвали за то, что с 17 июня люди начинали удобрять землю навозом.

Также сегодня, 17 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского

- День оккупации в Латвии

- День независимости Исландии

- День приманивания муз

- День «Возьми свою кошку на работу» (National Take Your Cat to Work Day) в США

- День отца в Гватемале, Сальвадоре

- День яблочного штруделя (National Apple Strudel Day) в США

- День поедания овощей (National Eat Your Vegetables Day) в США

- День памяти святой Рипсимэ в Армении

- День национальных героев на Бермудских Островах

- Хаурват

- День национальной авиации Румынии

- День памяти Мартина Мигеля де Гуэмеса в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Петр, Павла, Зосима, Тит, Мария, Марфа, Мефодий, Софья, Северьян, Алоний, Астий, Елизар (Елеазар), Иван (Иоанн), Конкордий, Митрофан, Назар, Оптат, Северин, Силан (Силантий), Фронтасий.

Что происходило 17 июня в прошлые годы

1579 - английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).

1866 - началась Австро-прусская война.

1885 - в Нью-Йорк на борту французского парохода «Isere» прибыл дар французского народа Соединенным Штатам: статуя Свободы.

1929 - под заголовком «Книга, о которой не пишут» в «Литературной газете» опубликована рецензия А. Тарасенкова на книгу «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая за прошедший с момента издания год совершенно не была замечена критиками.

1935 - создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».

1939 - во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят убийцу Эжена Вейдмана).

1940 - у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI-XVII вв. (всего около тысячи штук).

1941 - отдан приказ верховного главнокомандования вооруженных сил Германии начать осуществление плана «Барбаросса» с утра 22 июня.

1944 - в результате референдума расторгнута датско-исландская уния, Исландия провозглашена республикой.

1955 - состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета ТУ-104.

1969 - На подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!»первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.

1970 - Эдвин Лэнд (Edwin Herbert Land) запатентовал камеру «Polaroid».

1972 - американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.

1982 - в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла.

1985 - появилась кабельная телесеть «Discovery».

1988 - На экраны США вышел фильм «Красная жара», в котором Арнольд Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger) сыграл советского милиционера с пламенным сердцемИвана Данко.

2000 - На территории Великобритании остановлено воздушное сообщение. Около 10 часов утра вышел из строя компьютер Национальной авиадиспетчерской службы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 июня. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России хотят показывать порно гражданам только после регистрации на «Госуслугах». Государственный Главный радиочастотный центр предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете.

В центре Симферополя старушка по ночам разбирала тротуар. В Симферополе установили, кто воровал тротуарную плитку с одной из главных улиц города.

В Крыму рванули собирать каперсы. В восточном Крыму началось цветение кустов каперсника, занесенных в Красную книгу региона.

Какой сегодня праздник 16 июня. Сегодня, 16 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.