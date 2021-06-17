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Происшествия

Феодосийцу грозит 15 лет колонии за сбыт наркотиков

13:06 четверг, 17 июня 2021
Феодосия

42-летний житель Феодосии обвиняется в сбыте наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Установлено, что в 2020 году мужчина выращивал запрещенные растения, после чего делал из них наркотическое средство — каннабис. По словам обвиняемого, у него возникли материальные трудности, в связи с чем он решил сбыть имеющиеся у него наркотики.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восемь участников ОПГ в Севастополе получили сроки за сбыт наркотиков. Севастопольский городской суд оставил в силе приговор суда первой инстанции по делу организованной преступной группы наркоторговцев.

В Крыму осудили белоруса за попытку контрабанды марихуаны. Черноморский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Республики Белоруссия за покушение на контрабанду крупной партии наркотиков.

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали наркокурьера. В Севастополе сотрудниками ФСБ был задержан курьер одного из Интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Участники наркогруппировки из Бахчисарая получили от 11 до 18 лет тюрьмы. Бахчисарайский районный суд вынес приговор участникам организованной преступной группе за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. Виновных приговорили к срокам от 11 до 18 лет колонии строгого режима.

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