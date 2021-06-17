Происшествия
Феодосийцу грозит 15 лет колонии за сбыт наркотиков
42-летний житель Феодосии обвиняется в сбыте наркотических веществ.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Установлено, что в 2020 году мужчина выращивал запрещенные растения, после чего делал из них наркотическое средство — каннабис. По словам обвиняемого, у него возникли материальные трудности, в связи с чем он решил сбыть имеющиеся у него наркотики.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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