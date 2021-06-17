Энергосистема восточного Крыма частично отключилась из-за непогоды

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Из-за непогоды на востоке Крыма аварийно отключились около сотни трансформаторных подстанций.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

«По состоянию на 8:00 17 июня в сетях ГУП РК «Крымэнерго» было зафиксировано аварийное отключение более 100 трансформаторных подстанций. Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов», - отмечают в предприятии. Отключения коснулись Ленинского района, Кировского и Керчи.

На место выехали энергетики, однако их работа была сильно осложнена локальными подтоплениями.

«Массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют одномоментно ликвидировать все аварийные отключения. Кроме того, значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает метра», - отметили крымские энергетики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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