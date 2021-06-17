Власть
Чиновников заставят убрать свалки в Восточном Крыму
Соответствующее решение принял суд по иску природоохранной прокуратуры.
По иску природоохранной прокуратуры на МинЖКХ Крыма возложили обязанность убрать свалки в восточной части полуострова, сообщила пресс-служба прокуратура РК.
В ходе прокурорской проверки установили, что за населенными пунктами городского округа Судак и Кировского района находятся несанкционированные свалки, площадь которых составляет 286 квадратных метров.
«Министерство ЖКХ РК меры для их ликвидации не приняло», - говорится в сообщении.
После этого прокурор направил иск в суд о ликвидации свалок, который полностью удовлетворен.
Теперь прокуратура должна проконтролировать исполнение решения суда.
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