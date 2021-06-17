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Происшествия

Более двух сотен домов подтоплено в Керчи

10:50 четверг, 17 июня 2021
Керчь

Количество домов, подтопленных в Керчи в результате сильного ливня, возросло до 236.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

«По последним данным, затоплены улицы Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская, – уточнили в пресс-службе. – 236 домов частных и многоквартирных».

По данным администрации города, центральная часть Керчи и городская больница №1 имени Пирогова обесточены.

В Керчь прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. Шесть лодок и 10 единиц техники задействовано в спасательной операции. Продолжается эвакуация жителей подтопленных домов. «Для жителей организован пункт временного размещения на улице Войкова, 30», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что к керченской больнице стягивают дизельгенераторные установки для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объекта.

За прошедшую ночь в Керчи выпало почти две месячных нормы осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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