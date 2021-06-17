Более 90 процентов сотрудников турсферы Крыма привились от коронавируса

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Более 90% сотрудников туристической сферы Крыма получили прививки от коронавируса.

Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«У нас сотрудники турбизнеса вакцинированы более чем на 90%. Турбизнес, санатории очень ответственно подошли к этому: они понимали, что не хотят подвести свои предприятия в курортный сезон», – заявила Кивико.

На вопрос о том, есть ли какие-то угрозы для бизнеса в связи с ростом количества заражений в Крыму, вице-премьер ответила призывом пройти вакцинацию. «Могу сказать только одно: прививайтесь. Я привилась еще в январе, и всех своих сотрудников призываю прививаться. Это самое главное для нас сейчас: (когда) все будут привиты, сразу закончится распространение коронавируса», – подчеркнула она.

Ранее министр курортов и туризма республики заявил, что Крым в этом году примет на 20% больше туристов, чем в рекордном 2019 году.

За минувшую неделю количество случаев заражения в Крыму выросло на 15,8%, при этом в Ялте прирост новых случаев составил 74% за три недели.

Ранее сообщалось, что власти Крыма разрабатывают комплекс ограничительных мер на случай сохранения положительной динамики роста числа заболевших COVID-19 в регионе.

На данный момент для выработки иммунитета необходимо привить еще около 600 тысяч человек.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 45321 человека. Выздоровевших за весь период 41867 человек, скончались 1428 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму «помолодел». Количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет неуклонно растет.

В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию. Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская предложила республиканским властям ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий, которые специалисты относят к высокой степени эпидемического риска.

Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла. Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.

Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID. В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.