Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +17
море +18

Коронавирус в Крыму

Более 90 процентов сотрудников турсферы Крыма привились от коронавируса

11:22 четверг, 17 июня 2021
Более 90 процентов сотрудников турсферы Крыма привились от коронавируса

фото © www.inform.kz

Более 90% сотрудников туристической сферы Крыма получили прививки от коронавируса.

Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.

«У нас сотрудники турбизнеса вакцинированы более чем на 90%. Турбизнес, санатории очень ответственно подошли к этому: они понимали, что не хотят подвести свои предприятия в курортный сезон», – заявила Кивико.

На вопрос о том, есть ли какие-то угрозы для бизнеса в связи с ростом количества заражений в Крыму, вице-премьер ответила призывом пройти вакцинацию. «Могу сказать только одно: прививайтесь. Я привилась еще в январе, и всех своих сотрудников призываю прививаться. Это самое главное для нас сейчас: (когда) все будут привиты, сразу закончится распространение коронавируса», – подчеркнула она.

Ранее министр курортов и туризма республики заявил, что Крым в этом году примет на 20% больше туристов, чем в рекордном 2019 году.

За минувшую неделю количество случаев заражения в Крыму выросло на 15,8%, при этом в Ялте прирост новых случаев составил 74% за три недели.

Ранее сообщалось, что власти Крыма разрабатывают комплекс ограничительных мер на случай сохранения положительной динамики роста числа заболевших COVID-19 в регионе.

На данный момент для выработки иммунитета необходимо привить еще около 600 тысяч человек.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 45321 человека. Выздоровевших за весь период 41867 человек, скончались 1428 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму «помолодел». Количество тяжело болеющих в возрасте от 30 до 50 лет неуклонно растет.

В Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию. Главный государственный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская предложила республиканским властям ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для представителей ряда профессий, которые специалисты относят к высокой степени эпидемического риска.

Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла. Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.

Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID. В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

Все больше и больше: сводка о новых заражениях в Крыму

За 16 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 17 июня

Какой сегодня праздник 17 июня фото

Сегодня, 17 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным

Вход на самое популярное поле в Крыму станет платным

Владелец крупнейшей лавандовой плантации решил сделать из нее полноценный туристический объект.

Коронавирус в Крыму
Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

Константинов неожиданно решил, что ситуация с коронавирусом в Крыму напряженная

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «напряженной» ситуацию с пандемией коронавируса на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации