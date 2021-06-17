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Происшествия

Более 20 тысяч человек остались без воды на востоке Крыма

15:40 четверг, 17 июня 2021

Насосные станции, питающие водой население Керчи, Ленинского и Кировского районов Крыма, подтопило в результате обильного выпадения осадков, водоснабжение этих регионов ограничено.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«В 13.00 поступила информация об ограничении водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинского и Кировского районов. Под отключение попало около 20 тыс человек, из них 3 700 детей. Продолжается работа специалистами филиала «Вода Крыма» по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок», – говорится в сообщении.

В Керчи и Ленинском районе минувшей ночью выпало две месячных нормы осадков – 82 мм. Подтоплены 292 придомовых территории, из них 289 домовладений на территории трех населенных пунктов. В частности, в Керчи затопило 248 домовладений, в селе Новоотрадное Ленинского района – 26 придомовых территорий, из них 23 домовладения, и в селе Приозерное Ленинского района – 18 домовладений.

Кроме того, затопило Керченскую горбольницу №1. Из-за непогоды больница оказалась обесточена, сейчас она запитана от резервных источников питания.

Действует режим чрезвычайной ситуации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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