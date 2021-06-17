Аксенов рискует «утонуть» из-за скандала в Керчи

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PR-блок крымского правительства в очередной раз подставил главу республики Сергея Аксенова.

Из-за ночных ливней в Керчи начался настоящий потоп. Аксенов прибыл в город, чтобы лично оценить ситуацию. Поскольку передвигаться по затопленным улицам можно только вплавь, глава РК инспектировал центр на лодке.

И все сразу же обратили внимание, что за лодкой главы довольно резво плывут трое крепких мужчин.

Зрители начали шутить, что это охрана Аксенова. Но проправительственные СМИ сообщили: это сотрудники МЧС плывут по своим делам.

Разразился скандал: в адрес главы Крыма посыпались критические высказывания. Люди возмущались тем, что спасателей лишили плавсредства ради чиновников.

В МЧС от пловцов открестились: «Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», – опубликовало РБК заявление пресс-службы управления МЧС по Крыму.

В ведомстве уточнили, что мужчины выбрались из воды «счастливые и довольные».

На этот раз объяснить ситуацию решил сам Аксенов:

«Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был. Мы проехали в больницу, ее нужно было осмотреть. Поэтому предлагаю паразитирование снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности. Они сопровождают всех. Плавают целое утро».

И тут возникают вопросы к МЧС РК: в ведомстве не в курсе, что их сотрудники вплавь сопровождают «всех без исключения»? И что значит «сопровожадют»? Обеспечивают безопасность? Тогда почему их не обеспечили плавсредствами? И к Аксенову: а его самого не смутило, что сотрудники МЧС вынуждены плыть за его моторной лодкой «на руках»? Может быть, стоило оставить на берегу корреспондентов, чтобы освободить место спасателями?

Впрочем, давно известно, что ради PR глава Крыма готов рисковать людьми. Кстати, на том же видео, где глава РК загружается в лодку вместе с журналистами, есть еще одно плавсредство – на веслах. И его почему-то никто не сопровождает.

В тексте использованы материалы: Новый день

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