Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки

фото © nakanune.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «аномальным» уровень выпавших на полуострове осадков, а сложившуюся ситуацию с непогодой «природной катастрофой».

«В Керчи, Ленинском и Кировском районах выпал аномальный уровень осадков. Самая непростая ситуация сложилась в Керчи. Посетили больницу, где затоплены цокольные этажи, также затоплено много жилых помещений, коммерческих объектов, автомобилей. Это природная катастрофа, но уверен, что общими усилиями удастся справиться с этой бедой», – написал он в Фейсбуке.

По его информации, спасательная операция и эвакуация людей в Керчи продолжаются.

«Сейчас первоочередная задача – разместить всех, кого эвакуировали, в гостиницы, санатории, базы отдыха, обеспечить трехразовое питание. Средства на эти цели будут обеспечены в полном объеме», – заверил Аксенов, отметив, что параллельно ведется работа по определению причин подтопления и предложений по их ликвидации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму объявили чрезвычайную ситуацию. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Сотрудники МЧС готовятся к следующему выпадению осадков в Крыму. Крымские спасатели готовятся к выпадению осадков, которые ожидаются на полуострове в пятницу.

За полгода в Крыму демонтировали более 400 торговых объектов. За первое полугодие 2021 года в бюджеты муниципалитетов поступило на 30% больше денег от арендной платы за размещение нестационарных торговых объектов, чем за весь предыдущий год.

Синоптик рассказал когда Симферополь уйдет под воду. В ближайшие часы залповый ливень накроет Симферополь. В столице Крыма непогода будет слабее, чем в Керчи, но ситуация тоже будет сложной.