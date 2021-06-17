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Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки

20:58 четверг, 17 июня 2021
Керчь
Аксенов назвал «природной катастрофой» выпавшие в Крыму осадки

фото © nakanune.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «аномальным» уровень выпавших на полуострове осадков, а сложившуюся ситуацию с непогодой «природной катастрофой».

«В Керчи, Ленинском и Кировском районах выпал аномальный уровень осадков. Самая непростая ситуация сложилась в Керчи. Посетили больницу, где затоплены цокольные этажи, также затоплено много жилых помещений, коммерческих объектов, автомобилей. Это природная катастрофа, но уверен, что общими усилиями удастся справиться с этой бедой», – написал он в Фейсбуке.

По его информации, спасательная операция и эвакуация людей в Керчи продолжаются.

«Сейчас первоочередная задача – разместить всех, кого эвакуировали, в гостиницы, санатории, базы отдыха, обеспечить трехразовое питание. Средства на эти цели будут обеспечены в полном объеме», – заверил Аксенов, отметив, что параллельно ведется работа по определению причин подтопления и предложений по их ликвидации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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