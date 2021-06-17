Происшествия
Аэропорт Симферополь возобновил работу, полоса разблокирована
Аэропорт Симферополь возобновил работу, полоса разблокирована.
Об этом сообщили в пресс-службе авиаузла.
«Аэропорт Симферополь возобновил работу в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса разблокирована», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах.
Ранее сегодня в 10 часов 20 минут самолет Boeing- 767, следовавший в Крым из Москвы, во время посадки выкатился за пределы взлетной полосы.
На борту находились 284 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из них во время происшествия не пострадал.
СУ СКР России по Республике Крым и Севастополю проводит проверку обстоятельств происшествия с бортом компании Pegas Fly. По результатам мероприятий будет принято процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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