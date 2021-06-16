Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла

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Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.

Об этом сообщил замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«На фоне заболеваемости в курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока. За исключением Ялты, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%», – сказал Крутиков на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

По словам представителя ведомства, за прошедшую неделю превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости коронавирусом отмечалось в четырех регионах: Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.

«В общей структуре заболеваемости в курортных регионах наибольший удельный вес заболевших в мае приходится на три региона: Ялта, Алушта и Евпатория. В июне – это города Ялта и Алушта», – добавил Крутиков.

Всего за прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 858 новых случаев заражений коронавирусом, умер 31 пациент.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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