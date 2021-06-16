Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.7
воздух +18
море +19

Коронавирус в Крыму

Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла

19:02 среда, 16 июня 2021
Ялта
Ялта в антилидерах: заболеваемость COVID-19 в городе значительно выросла

фото © meduza.io

Среди курортных регионов Крыма наибольший прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Ялте – на 74% за три недели.

Об этом сообщил замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«На фоне заболеваемости в курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока. За исключением Ялты, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%», – сказал Крутиков на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

По словам представителя ведомства, за прошедшую неделю превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости коронавирусом отмечалось в четырех регионах: Ялте, Алуште, Симферополе и Джанкойском районе.

«В общей структуре заболеваемости в курортных регионах наибольший удельный вес заболевших в мае приходится на три региона: Ялта, Алушта и Евпатория. В июне – это города Ялта и Алушта», – добавил Крутиков.

Всего за прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано 858 новых случаев заражений коронавирусом, умер 31 пациент.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Около 10 процентов крымчан получили первый компонент вакцины от короновируса. Второй компонент вакцины уже получили 197 897 тысяч крымчан.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 15 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 144 случая коронавирусной инфекции.

Готов ли Крым к новой вспышке коронавируса. В республике готовы к вспышке заболеваемости коронавирусом, учитывая, что уже сейчас отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме. Министерство здравоохранения Крыма опровергло убеждение в том, что у молодых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

Странности
«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе

«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе

«Мы с деньгами, а нас не любят!» - возмутились девушки на Центральном рынке.

Водный кризис
В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

В Украине прокомментировали состояние дамбы на Северо-Крымском канале

Временная дамба на 91 км Северо-Крымского канала, которая блокирует доступ воды на полуостров, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили агентству УНН в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Коронавирус в Крыму
Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID

Критическая точка: в Крыму снова увеличивают число коек под COVID

В Республике Крым снова начинается нехватка коек, выделенных под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации